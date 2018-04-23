В Госдепе прокомментировали отставку Саргсяна с поста премьер-министра Армении
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«Мы благодарны премьер-министру Саргсяну за многолетнюю службу и его вклад в крепкое партнёрство США и Армении. Мы ожидаем, что его преемник будет назван в результате демократического процесса, осуществляемого в духе транспарентности в соответствии с законами и международными обязательствами Армении», — цитирует РИА Новости представителя американского ведомства.
По его словам, США рассчитывают тесно сотрудничать с новым правительством Армении.
Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.