Посол России в Аргентине исключил возможность высылки российских дипломатов из Латинской Америки

Посол России в Аргентине Виктор Коронелли исключил возможность высылки российских дипломатов из стран Латинской Америки в связи с делом Скрипаля.

«Я полностью исключаю возможность высылки наших дипломатов из латиноамериканских стран. Этого не сделает ни Аргентина, ни какая-либо другая страна региона», — заявил Коронелли в интервью «Газете.Ru».

По его словам, к инициативе Великобритании присоединились только страны — члены НАТО и некоторые ближайшие союзники.

«У латиноамериканцев своя позиция», — отметил Коронелли.

Посол добавил, что в Буэнос-Айресе воспринимали все комментарии российской стороны по делу об отравлении в Солсбери с полным пониманием.

Ранее глава МИД Уругвая Родольфо Нин Новоа назвал «неуместным» призыв США выслать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

26 марта США, Канада и ряд стран Европы объявили о высылке более чем 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипалей.