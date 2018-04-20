В МИД Уругвая назвали призыв США выслать российских дипломатов «неуместным»

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Глава МИД Уругвая Родольфо Нин Новоа назвал «неуместным» призыв США выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает El Pais.

«Я очень негативно воспринял эту просьбу, я сказал, что это неуместная просьба и что её не следовало озвучивать», — заявил министр.

При этом он добавил, что Уругвай — независимая страна, которая самостоятельно определяет свои отношения с остальным миром.

26 марта США, Канада и ряд стран Европы объявили о высылке более чем 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипалей.

Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность к инциденту, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Великобританией и другими государствами.

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