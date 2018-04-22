Посол России вручил орден мэру коммуны во Франции

Посол России во Франции Алексей Мешков вручил орден Дружбы мэру французской коммуны Курси Мартин Жолли за её заслуги в увековечении памяти русских солдат, воевавших в годы Первой мировой войны. Об этом информирует РИА Новости.

По словам посла, орден мэру Курси вручён за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами России и Франции, плодотворную деятельность по продвижению и взаимообогащению культур, наций и народностей.

«Для нас, дипломатов, нет более любимой награды, чем орден Дружбы, потому что как раз одна из наших главных задач — способствовать развитию дружбы между нашими народами. Я искренне рад, что сегодня, по поручению президента России Владимира Путина, буду вручать орден Дружбы госпоже Жолли», — отметил Мешков.

Мартин Жолли поблагодарила за оказанную ей честь. Также она напомнила о том, что ранее взяла обязательства чтить память солдат Русского экспедиционного корпуса.

Ранее Путин наградил генерал-майора Корпуса морской пехоты США Чарльза Болдена орденом Дружбы.

В середине марта французский посол Сильви Берманн заявила, что отношения между Россией и Францией остаются тесными, несмотря на разногласия по некоторым вопросам.