Путин наградил орденом Дружбы главу МИД Сербии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами иностранных граждан, внёсших вклад в укрепление дружбы и сотрудничества со страной. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, ордена Дружбы были удостоены министр иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич, генеральный директор Pirelli Tyre Russia Аймоне ди Савойя Аоста, помощник президента Казахстан Нурлан Онжанов и президент компании Lloyd's Аарон Френкель. Кроме того, медалью Пушкина наградили директора Мемориальной библиотеки князя Г.В. Голицына Кэтрин Голицыну, президента Национального союза Франция — Россия — СНГ Марка Дрюэна, завкафедрой мировой литературы и культуры Российско-армянского (славянского) университета Лилит Меликсетян. Также за личное мужество и отвагу во время Второй мировой войны при участии в Северных конвоях медалью Ушакова награждён подданный Великобритании Дэй Джеймс.