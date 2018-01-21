Главе джазового отделения Линкольн-центра вручили российский Орден Дружбы
Российский Орден Дружбы был вручён американскому музыканту и художественному руководителю джазового отделения Линкольн-центра Уинтону Марсалису. Об этом заявил вице-консул России в Нью-Йорке Алексей Топольский.
Как сообщает ТАСС, церемония состоялась вечером 20 января в генеральном консульстве России в Нью-Йорке.
56-летнего американского музыканта, играющего на трубе, наградили за «вклад в развитие культурных связей между Россией и США».
Ранее режиссёр Гильермо дель Торо рассказал о значимости русского фольклора.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: