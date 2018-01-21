Главе джазового отделения Линкольн-центра вручили российский Орден Дружбы

Российский Орден Дружбы был вручён американскому музыканту и художественному руководителю джазового отделения Линкольн-центра Уинтону Марсалису. Об этом заявил вице-консул России в Нью-Йорке Алексей Топольский.