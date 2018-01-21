Главе джазового отделения Линкольн-центра вручили российский Орден Дружбы

Короткая ссылка
Российский Орден Дружбы был вручён американскому музыканту и художественному руководителю джазового отделения Линкольн-центра Уинтону Марсалису. Об этом заявил вице-консул России в Нью-Йорке Алексей Топольский.

Как сообщает ТАСС, церемония состоялась вечером 20 января в генеральном консульстве России в Нью-Йорке.

56-летнего американского музыканта, играющего на трубе, наградили за «вклад в развитие культурных связей между Россией и США».

Ранее режиссёр Гильермо дель Торо рассказал о значимости русского фольклора.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru