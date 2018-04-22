Эксперт оценил призыв Госдепа повысить цены на газ на Украине

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с RT прокомментировал заявление Госдепартамента о необходимости поднять тарифы на газ на Украине.

«Украина, подписав соглашения с международными финансовыми структурами, в частности с Международным валютным фондом (МВФ), взяла на себя обязательства повышать цены на газ в том числе. Поэтому они не просто это сделают, а обязаны будут это сделать. Самое смешное, что внутри страны добывается примерно две трети газа, а на внешних рынках закупается одна треть. Но при этом они настолько «гениальные» люди, что решили идти к импортному паритету, что фактически означает бить по своим собственным потребителям. То есть сами себе выстрелили в ногу», — сказал он.

Фролов также предположил, что, вероятно, партнёры Украины из США «подыгрывают украинскому руководству», поскольку повышение цен на газ населению можно будет объяснить их требованием, а не инициативой самого Киева.

При этом эксперт подчеркнул, что на данный момент в стране уже и так «чудовищно выросли неплатежи». И они, по его словам, будут расти дальше.

«Любое повышение цен — это, с одной стороны, рост неплатежей. С другой стороны, по существующей системе — рост количества субсидируемых потребителей. По некоторым данным, таковых на Украине порядка 70%. По другим данным — 50%. Но даже половина — очень много. Это означает, что цены на газ, которые они выставили, не соответствуют возможностям потребителей. Поэтому после следующего повышения доля этих потребителей, которым потребуется субсидия, будет ещё выше. Проще говоря, это очень бедная страна, и её население физически не может платить такие цены на газ, которые есть сейчас. И тем более не сможет, когда эту цену повысят по требованию западных партнёров», — заключил Фролов.

Ранее исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан в ходе беседы с главой МИД Украины Павлом Климкиным призвал украинскую сторону поднять тарифы на газ.