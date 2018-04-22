В Госдепе призвали Украину повысить цены на газ

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан во время беседы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал украинские власти поднять тарифы на газ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.

По её словам, Салливан также заявил, что Украине необходимо создать антикоррупционный суд.

«Он призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту», — сказала она.

Отмечается, что разговор между Климкиным и Салливаном состоялся на полях министерской встречи стран G7.

Ранее стало известно, что компания «Нафтогаз Украины» предложила правительству страны повысить цены на газ на 60—65%.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение компании «Нафтогаз» повысить цены на газ на Украине.