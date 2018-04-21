Натали Портман отказалась от участия в церемонии вручения премии Genesis из-за Нетаньяху

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Американская актриса Натали Портман отказалась от участия в церемонии вручения премии Genesis, проведение которой должно было состояться в Израиле, из-за того, что в программе мероприятия запланировано выступление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Натали Портман отказалась от участия в церемонии вручения премии Genesis из-за Нетаньяху
  • globallookpress.com

Об этом Портман сообщила в своём Instagram.

«Я решила не участвовать, потому что я не хочу выглядеть тем, кто поддерживает Биньямина Нетаньяху, который должен был выступить с речью на церемонии», — написала актриса.

По её словам, из-за «последних событий в еврейском государстве» она не может «с чистой совестью принять участие» в мероприятии. 

«Притеснение тех, кто страдает от сегодняшних зверств, не соответствует моим еврейским ценностям. Поскольку я забочусь об Израиле, я должна противостоять насилию, коррупции, неравенству и злоупотреблению властью», — заключила она.

По данным издания Haaretz, церемония вручения так называемой «Еврейской нобелевской премии» Genesis, проведение которой было запланировано на июнь 2018 года, была отменена из-за решения Портман.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе столкновений палестинцев с военнослужащими армии Израиля в районе сектора Газа погибли по меньшей мере 28 человек.

Количество пострадавших в результате инцидентов превысило 700. 

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