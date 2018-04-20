Несколько тысяч палестинцев участвуют в столкновениях в Газе

В Газе продолжаются масштабные протесты, жертвами которых только за 20 апреля стали два человека. Об этом сообщают региональные СМИ. Всего в акциях принимают участие около трёх тысяч протестующих. С начала апреля в результате беспорядков погибли 30 человек, сотни получили ранения. Участники протестов намерены привлечь внимание к проблеме палестинцев, изгнанных с территории современного Израиля. RT ведёт прямую трансляцию.