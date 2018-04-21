Трамп прокомментировал иск Демократической партии США

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал подачу иска в суд со стороны американской Демократической партии.

По словам Трампа, он «услышал, что против штаба был подан иск в суд со стороны демократов-обструкционистов».

«Это может быть хорошей новостью в том смысле, что мы теперь нанесём встречный удар по вопросам сервера DNC (Национального комитета Демократической партии), который они отказались предоставить ФБР, серверов Дебби Вассерман-Шульц, документов, которые хранил тайный человек из Пакистана и электронных писем Клинтон», — написал он в своём Twitter.

Ранее Демпартия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks, обвиняя их во влиянии на состоявшиеся в 2016 году президентские выборы.

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