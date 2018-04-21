Трамп прокомментировал иск Демократической партии США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал подачу иска в суд со стороны американской Демократической партии.

По словам Трампа, он «услышал, что против штаба был подан иск в суд со стороны демократов-обструкционистов».

«Это может быть хорошей новостью в том смысле, что мы теперь нанесём встречный удар по вопросам сервера DNC (Национального комитета Демократической партии), который они отказались предоставить ФБР, серверов Дебби Вассерман-Шульц, документов, которые хранил тайный человек из Пакистана и электронных писем Клинтон», — написал он в своём Twitter.

Just heard the Campaign was sued by the Obstructionist Democrats. This can be good news in that we will now counter for the DNC Server that they refused to give to the FBI, the Debbie Wasserman Schultz Servers and Documents held by the Pakistani mystery man and Clinton Emails. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

Ранее Демпартия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks, обвиняя их во влиянии на состоявшиеся в 2016 году президентские выборы.