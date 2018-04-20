В предвыборном штабе Трампа прокомментировали иск Демпартии США

В предвыборном штабе действующего американского президента Дональда Трампа назвали иск Демократической партии США о «сговоре» с Россией безосновательной попыткой оспорить итоги выборов.

«Этот безосновательный иск является последней отчаянной попыткой подтвердить необоснованные обвинения в сговоре с Россией со стороны почти что обанкротившейся Демократической партии, которая всё ещё пытается противостоять волеизъявлению народа на президентских выборах 2016 года», — говорится в заявлении.

В штабе выразили уверенность, что гражданский иск будет своевременно отвергнут судом.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Демократическая партия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб действующего американского президента Дональда Трампа, а также WikiLeaks, обвиняя их во влиянии на состоявшиеся в 2016 году президентские выборы.