В предвыборном штабе Трампа прокомментировали иск Демпартии США
«Этот безосновательный иск является последней отчаянной попыткой подтвердить необоснованные обвинения в сговоре с Россией со стороны почти что обанкротившейся Демократической партии, которая всё ещё пытается противостоять волеизъявлению народа на президентских выборах 2016 года», — говорится в заявлении.
В штабе выразили уверенность, что гражданский иск будет своевременно отвергнут судом.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что Демократическая партия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб действующего американского президента Дональда Трампа, а также WikiLeaks, обвиняя их во влиянии на состоявшиеся в 2016 году президентские выборы.