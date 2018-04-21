МИД Японии назвал желательный срок для завершения денуклеаризации КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что КНДР нужно завершить денуклеаризацию к 2020 году до смены правительств в Токио, Сеуле и Вашингтоне. Об этом он сказал в интервью газете «Никкэй».

«Мы хотели бы, чтобы это было завершено при администрации (президента США Дональда) Трампа, (президента Южной Кореи) Мун (Чжэ Ина) и (премьер-министра Японии Синдзо) Абэ», — приводит его слова РИА Новости.

Также Таро Коно заявил, что Северная Корея «не будет награждена чем-либо без конкретных и необратимых шагов».

Ранее глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что «сейчас не время» ослаблять давление на КНДР со стороны международного сообщества.