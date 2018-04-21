СМИ: Трамп может посетить Британию в июле

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Президент США Дональд Трамп может в июле посетить Великобританию. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, 11-12 июля Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, после чего отправится в Британию. 

Источники заявили, что, как ожидается, он проведёт переговоры с премьер-министром Соединённого Королевства Терезой Мэй.

Также Трамп может встретиться с королевой Елизаветой II или другими старшими членами королевской семьи.

Ожидается, что визит американского лидера в Британию продлится несколько дней. 

Издание утверждает, что во время приезда Трампа «должностные лица будут стремиться расстелить красную дорожку, а также свести к минимуму перспективы протестов».

В январе Трамп подтвердил отмену своего визита в Британию. 

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