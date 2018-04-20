Глава Крыма поддержал идею о паромном сообщении с Болгарией

Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает идею организации паромного сообщения между регионом и Болгарией. Об этом он сказал в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

«Если болгарское правительство пойдёт навстречу, я буду с инициативой выходить на российское правительство, чтобы такое паромное сообщение установить», — цитирует Аксёнова агентство «Крыминформ».

Представитель болгарской делегации отметил, что в настоящее время продукты поставляются в Крым в объезд Украины, преодолевая порядка 3 тысяч километров.

При организации паромного сообщения расстояние сократится до 500-600 км.

Ранее Аксёнов рассказал о Ялтинском экономическом форуме.

Также старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в Ялтинском международном экономическом форуме.