Глава Крыма поддержал идею о паромном сообщении с Болгарией

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает идею организации паромного сообщения между регионом и Болгарией. Об этом он сказал в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Глава Крыма поддержал идею о паромном сообщении с Болгарией
  • РИА Новости

«Если болгарское правительство пойдёт навстречу, я буду с инициативой выходить на российское правительство, чтобы такое паромное сообщение установить», — цитирует Аксёнова агентство «Крыминформ».

Представитель болгарской делегации отметил, что в настоящее время продукты поставляются в Крым в объезд Украины, преодолевая порядка 3 тысяч километров.

При организации паромного сообщения расстояние сократится до 500-600 км.

Ранее Аксёнов рассказал о Ялтинском экономическом форуме.

Также старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в Ялтинском международном экономическом форуме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных