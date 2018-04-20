В Госдепе заявили о намерении поддерживать «открытый диалог» с Россией
- Анатолий Антонов
- РИА Новости
«Заместитель госсекретаря Шеннон подтвердил стремление США поддерживать открытый диалог с Россией, и обе стороны согласились с важностью поддержания стратегической стабильности», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Как отмечается, встреча прошла в здании американского внешнеполитического ведомства и продлилась около часа.
Ранее в Госдепе объяснили стратегию США по отношению к России.
Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с Nation News прокомментировал отношения между двумя странами.