В Госдепе заявили о намерении поддерживать «открытый диалог» с Россией

Короткая ссылка
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
В Госдепе заявили о намерении поддерживать «открытый диалог» с Россией
  • Анатолий Антонов
  • РИА Новости

«Заместитель госсекретаря Шеннон подтвердил стремление США поддерживать открытый диалог с Россией, и обе стороны согласились с важностью поддержания стратегической стабильности», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Как отмечается, встреча прошла в здании американского внешнеполитического ведомства и продлилась около часа.

Ранее в Госдепе объяснили стратегию США по отношению к России.

Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с Nation News прокомментировал отношения между двумя странами. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных