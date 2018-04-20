В Госдепе заявили о намерении поддерживать «открытый диалог» с Россией

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Анатолий Антонов

РИА Новости

«Заместитель госсекретаря Шеннон подтвердил стремление США поддерживать открытый диалог с Россией, и обе стороны согласились с важностью поддержания стратегической стабильности», — цитирует РИА Новости представителя ведомства. Как отмечается, встреча прошла в здании американского внешнеполитического ведомства и продлилась около часа. Ранее в Госдепе объяснили стратегию США по отношению к России. Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с Nation News прокомментировал отношения между двумя странами.