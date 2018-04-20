Пушков прокомментировал заявление ОЗХО по ситуации с отравлением в Солсбери

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в беседе с ФАН прокомментировал последнее заявление ОЗХО по ситуации с отравлением в Солсбери.

«Здесь многое вызывает подозрения. Есть свидетельства профессиональных химиков, подвергающих сомнению заявление ОЗХО, что вещество, которым якобы были отравлены Скрипали, было исключительно чистым по составу», — сказал сенатор.

По его словам, заявление о том, что там практически не было примесей, вызывает недоумение у специалистов.

Пушков также отметил, что с имеющейся доказательной базой Лондону вообще нельзя было выходить в публичное пространство.

«Это сильный удар по доверию к правительству Терезы Мэй, и об этом довольно много говорят в самой Великобритании», — заявил он.

Пушков добавил, что Россия должна сконцентрироваться на выяснении истины.

Ранее постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что только у России были возможности и мотив для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Также посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия работали по делу Скрипалей не в соответствии с конвенцией по запрещению химического оружия, а в двустороннем порядке.