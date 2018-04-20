Посол России заявил, что эксперты ОЗХО работали по делу Скрипалей не по процедуре организации

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия работали по делу Скрипалей не в соответствии с конвенцией по запрещению химического оружия, а в двустороннем порядке.

«Мы узнали, что эксперты ОЗХО, которые были в Британии, находились в стране не по стандартным процедурам ОЗХО, а на основе какой-то двусторонней процедуры с Великобританией. Анализы и экспертиза проходили под контролем британской стороны. Нельзя исключить, что на экспертов ОЗХО оказывалось давление. Они проверили только место, которое им указала предварительно британская сторона, они искали только вещество, которое идентифицировала британская сторона», — сказал посол в ходе пресс-конференции в Лондоне.

По его словам, избранный формат экспертизы не мог гарантировать беспристрастность.

Он также вновь отметил, что британское правительство так и не предоставило убедительных доказательств, которые бы подтвердили обвинения в отношении России.

По его словам, МИД Великобритании продолжает игнорировать запросы посольства России с просьбой сообщить о состоянии Юлии Скрипаль.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление постпреда Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питера Уилсона о том, что только у России были возможности и мотив для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.