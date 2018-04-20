СМИ: В Германии 18 человек пострадали после распыления перцового баллончика в школе
По данным издания, 17 школьникам медицинская помощь была оказана на месте, ещё один ученик был госпитализирован.
Как уточняется, на место происшествия прибыли полицейские, а также пожарные и спасательные службы. Кроме того, сообщается, что один из корпусов школы, где произошёл инцидент, полностью эвакуировали.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в школе №9 в украинской Виннице эвакуировали более 500 человек после того, как один из учеников распылил газ из баллончика, который принёс в учебное заведение.