Эксперт оценил возможное прекращение прямого авиасообщения между Россией и США
«Когда подписывается межправительственное соглашение между странами, там обязательно включается пункт о порядке предоставления виз членам экипажа. Всё это отработано», — сказал он.
По словам Смирнова, в настоящее время и здесь появился срыв, который Вашингтон объясняет тем, что у них не хватает времени для оформления виз членам экипажа.
Как считает эксперт, это очень постыдное явление, поскольку США подписывали соглашение об обеспечении визами членов экипажей.
Ранее МИД России заявил о развёрнутой США «визовой блокаде».
Посольство США в России заявило, что данные о том, что члены экипажей авиакомпании «Аэрофлот» не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности.