Эксперт оценил возможное прекращение прямого авиасообщения между Россией и США

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Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в беседе с НСН оценил возможное прекращение авиасообщения между Россией и США.

«Когда подписывается межправительственное соглашение между странами, там обязательно включается пункт о порядке предоставления виз членам экипажа. Всё это отработано», — сказал он.

По словам Смирнова, в настоящее время и здесь появился срыв, который Вашингтон объясняет тем, что у них не хватает времени для оформления виз членам экипажа.

Как считает эксперт, это очень постыдное явление, поскольку США подписывали соглашение об обеспечении визами членов экипажей.

Ранее МИД России заявил о развёрнутой США «визовой блокаде».

Посольство США в России заявило, что данные о том, что члены экипажей авиакомпании «Аэрофлот» не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности.

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