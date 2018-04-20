Посольство США опровергло данные о проблемах с получением виз сотрудниками «Аэрофлота»

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Посольство США в России заявило, что данные о том, что члены экипажей авиакомпании «Аэрофлот» не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности.

«Утверждения о том, что члены экипажей компании «Аэрофлот» якобы не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности и неконструктивны», — сказала официальный представитель посольства Андреа Калан.

Она отметила, что дипмиссия регулярно резервирует временные интервалы для собеседований членов экипажей воздушных судов.

«Члены экипажей воздушных судов могут использовать эти специально выделенные временные интервалы или же обращаться за визой в наши посольства и консульства в других странах мира», — цитирует Интерфакс Калан.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что авиакомпания пытается записать сотрудников на получение американских виз, однако это не представляется возможным.

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