Министр иностранных дел Японии примет участие в конференции по Сирии в Брюсселе

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно 25 апреля в Брюсселе примет участие в международной конференции по вопросам урегулирования конфликта в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба японского МИД.

«Министр Коно посетит Брюссель, где примет участие во второй по счёту конференции по вопросам Сирии, для того чтобы рассказать о тех усилиях, которые прилагает Япония в вопросе урегулирования сирийского конфликта, а также чтобы обменяться мнениями на этот счёт со своими зарубежными коллегами», — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности назвал шесть шагов к урегулированию ситуации в Сирии.

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