Министр иностранных дел Японии примет участие в конференции по Сирии в Брюсселе
«Министр Коно посетит Брюссель, где примет участие во второй по счёту конференции по вопросам Сирии, для того чтобы рассказать о тех усилиях, которые прилагает Япония в вопросе урегулирования сирийского конфликта, а также чтобы обменяться мнениями на этот счёт со своими зарубежными коллегами», — говорится в сообщении.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности назвал шесть шагов к урегулированию ситуации в Сирии.