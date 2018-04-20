Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Барбары Буш, жены экс-президента Соединённых Штатов Джорджа Буша — старшего. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

При этом отмечается, что супруга американского лидера Меланья Трамп посетит церемонию прощания.

«Для того, чтобы избежать неудобств, связанных с введением дополнительных мер безопасности, а также из уважения к семье Буш и их друзьям, которые будут участвовать в церемонии, президент Трамп не будет присутствовать на мероприятии», — говорится в заявлении.

В ночь на 18 апреля стало известно, что Буш скончалась на 93-м году жизни.

Позднее Трамп заявил, что жену экс-президента будут «помнить за преданность стране и семье, которым она неизменно служила».