Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш

Жена экс-президента США Джорджа Буша — старшего Барбара Буш скончалась на 93-м году жизни.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя семьи.

BREAKING: A family spokesman says former first lady Barbara Bush has died at the age of 92. — The Associated Press (@AP) 17 апреля 2018 г.

Ранее стало известно, что Барбара Буш приняла решение отказаться от поиска новых методов лечения и провести отведённое ей время в кругу семьи, чтобы иметь «комфортный уход».

С Джорджем Бушем — старшим она познакомилась в 16 лет во время рождественского бала.

Как отмечается, свадьба состоялась в 1945 году. Будучи первой леди США, Барбара Буш занималась продвижением всеобщей грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy.