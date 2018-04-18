Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш

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Жена экс-президента США Джорджа Буша — старшего Барбара Буш скончалась на 93-м году жизни.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя семьи.

Ранее стало известно, что Барбара Буш приняла решение отказаться от поиска новых методов лечения и провести отведённое ей время в кругу семьи, чтобы иметь «комфортный уход».

С Джорджем Бушем — старшим она познакомилась в 16 лет во время рождественского бала.

Как отмечается, свадьба состоялась в 1945 году. Будучи первой леди США, Барбара Буш занималась продвижением всеобщей грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy.

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