Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя семьи.
BREAKING: A family spokesman says former first lady Barbara Bush has died at the age of 92.— The Associated Press (@AP) 17 апреля 2018 г.
Ранее стало известно, что Барбара Буш приняла решение отказаться от поиска новых методов лечения и провести отведённое ей время в кругу семьи, чтобы иметь «комфортный уход».
С Джорджем Бушем — старшим она познакомилась в 16 лет во время рождественского бала.
Как отмечается, свадьба состоялась в 1945 году. Будучи первой леди США, Барбара Буш занималась продвижением всеобщей грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy.