Путин направил соболезнования Бушу-старшему в связи с кончиной его супруги

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин направил соболезнования экс-главе США Джорджу Бушу — старшему в связи со смертью его супруги Барбары.
Путин направил соболезнования Бушу-старшему в связи с кончиной его супруги
  • globallookpress.com

«Президент направил телеграмму с соболезнованиями Джорджу Бушу — старшему в связи с кончиной его супруги», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что супруга экс-президента США Джорджа Буша — старшего Барбара Буш скончалась на 93-м году жизни.

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