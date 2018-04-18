Путин направил соболезнования Бушу-старшему в связи с кончиной его супруги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин направил соболезнования экс-главе США Джорджу Бушу — старшему в связи со смертью его супруги Барбары.

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