Путин направил соболезнования Бушу-старшему в связи с кончиной его супруги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин направил соболезнования экс-главе США Джорджу Бушу — старшему в связи со смертью его супруги Барбары.
- globallookpress.com
«Президент направил телеграмму с соболезнованиями Джорджу Бушу — старшему в связи с кончиной его супруги», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что супруга экс-президента США Джорджа Буша — старшего Барбара Буш скончалась на 93-м году жизни.
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