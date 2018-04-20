В Госдепе заявили о «зачистке» Россией и Сирией места предполагаемой химатаки в Думе

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Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в ходе брифинга заявила о «зачистке» Россией и Сирией места в сирийском городе Дума, где якобы была проведена химическая атака.

«Мы можем подтвердить, что эксперты ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — RT) всё ещё не могут попасть в Думу в Сирии... У нас есть заслуживающая доверия информация, что российские официальные лица работают с сирийским режимом, чтобы отказать и отсрочить доступ этих экспертов в Думу», — сказала она.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвергла обвинения, выдвинутые западными странами в адрес России в том, что она якобы препятствовала доступу экспертов ОЗХО к месту предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «целый ряд игроков» создаёт препятствия экспертам ОЗХО, что мешает их нормальной работе в регионе.

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