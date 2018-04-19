Кастро рассказал об отношениях Кубы с Россией и США

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Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро во время выступления в парламенте поделился мнением об отношениях страны с Россией и США.

«Мы никогда не будем неблагодарными. Мы благодарны всем народам бывшего СССР, особенно российскому», — цитирует Кастро РИА Новости.

По его словам, за последние годы во всех сферах произошло существенное улучшение отношений между Гаваной и Москвой.

Он также отметил, что с началом президентства Дональда Трампа в США ухудшились двусторонние отношения между странами.

«Можно констатировать откат в отношениях между Кубой и США, в заявлениях американских властей превалирует агрессивный и угрожающий тон», — пояснил Кастро.

16 апреля Национальное собрание Кубы утвердило Мигеля Диас-Канеля на должность главы Госсовета.

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