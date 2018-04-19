Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост главы Госсовета Кубы

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Мигелю Диас-Канелю в связи с его утверждением на пост главы Госсовета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава Российского государства выразил уверенность, что под руководством М. Диас-Канеля Бермудеса страна продолжит уверенно продвигаться к целям, провозглашённым Кубинской революцией, выйдет на новые рубежи социально-экономического развития», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что в России высоко ценят отношения с Кубой, которые основываются «на прочных традициях дружбы и взаимного уважения».

Российский лидер подтвердил готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению стратегического партнёрства с Кубой.

Ранее сообщалось, что Национальное собрание Кубы утвердило Мигеля Диас-Канеля на должность главы Госсовета.