Белый дом: США пытаются снизить зависимость партнёров от российского вооружения

Новый меморандум о политике США в области передачи вооружений направлен на снижение зависимости американских партнёров от России и Китая. Об этом заявил директор управления Белого дома по торговой и промышленной политике Питер Наварро.

«Предоставление нашим союзникам и партнёрам большего доступа к американскому оружию также уменьшит их зависимость не только от китайских подделок, но и от российских систем, что согласуется с противодействием американским противникам через закон о санкциях», — цитирует Наварро РИА Новости.

Документ опубликован в четверг, 19 апреля, на сайте Белого дома.

В январе Госдеп США сообщил, что на долю Соединённых Штатов в 2005—2015 годах приходилось 10% торговли оружием в мире.

При этом в США в 2017 году продали оружия на $42 млрд, что почти на $10 млрд больше, чем в предыдущем году.

Россия в 2017 году поставила оружия на мировой рынок на $15 млрд.