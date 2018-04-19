Белый дом: США пытаются снизить зависимость партнёров от российского вооружения
«Предоставление нашим союзникам и партнёрам большего доступа к американскому оружию также уменьшит их зависимость не только от китайских подделок, но и от российских систем, что согласуется с противодействием американским противникам через закон о санкциях», — цитирует Наварро РИА Новости.
Документ опубликован в четверг, 19 апреля, на сайте Белого дома.
В январе Госдеп США сообщил, что на долю Соединённых Штатов в 2005—2015 годах приходилось 10% торговли оружием в мире.
При этом в США в 2017 году продали оружия на $42 млрд, что почти на $10 млрд больше, чем в предыдущем году.
Россия в 2017 году поставила оружия на мировой рынок на $15 млрд.