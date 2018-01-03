Доклад Госдепа: на долю США в 2005—2015 годах приходилось 10% торговли оружием в мире

США с 2005 по 2015 год контролировали 10% всего оборота торговли оружием и военной техникой. Об этом свидетельствуют данные доклада Госдепартамента.

При этом отмечается, что за указанный период на долю ЕС приходилось также 10%, на долю России — 5%, а на долю Китая — чуть менее 2%.

«Доля США в мире выросла, в то время как доля ЕС, по всей видимости, уменьшилась; при этом чёткой тенденции по России и Китаю нет», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что американские компании продали оружия примерно на $42 млрд в 2017 фискальном году, что почти на $10 млрд больше, чем в предыдущем.

Согласно докладу SIPRI, общие объёмы продаж 100 крупнейших в мире производителей вооружения и военных услуг в целом выросли на 1,9% в 2016 году по сравнению с 2015 годом.