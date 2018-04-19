Политолог прокомментировал заявление Трампа относительно новых санкций против России

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в разговоре с RT пояснил, почему президент США Дональд Трамп заявил, что он суров и жёсток в отношении России, но в то же время добавил, что Вашингтон введёт новые санкции против Москвы, только когда «она их заслужит».

«Политический стиль Трампа можно определять по-разному: как непоследовательность, а можно и как сознательное и, вполне вероятно, хладнокровное маневрирование. Для него этот стиль, по крайней мере в нынешней ситуации, очень уместен. Мы помним, несмотря на то что Трамп избран американским президентом и уже в течение определённого времени эту должность занимает, он постоянно подвергается жёсткому давлению с разных сторон. Против него ведётся достаточно опасное расследование. Поэтому маневрирование ему подходит», — сказал он.

Зудин добавил, что Трампу в отношении России приходится «играть в доброго и злого следователя», угождая американским элитам и избирателям, но при этом не провоцируя Москву.

«Не будем забывать, что в США в перспективе промежуточные выборы в конгресс. И Трампу очень нужно, чтобы Республиканская партия получила хорошие результаты. Это ему тоже сильно поможет. Но самое главное — чтобы от него окончательно отстало клеймо, которое прилепили политические противники, обвиняя в том, что он играет на руку России. Это очень серьёзное обвинение, которое может привести его к импичменту», — заключил политолог.

Ранее Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что США намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтёт, что Москва этого действительно заслужила.