Эксперт объяснил слова Трампа о «жёсткой схватке с российскими войсками» в Сирии

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который рассказал о «жёсткой схватке между американскими и российскими войсками» в Сирии.

«Думаю, им нужны очередные победы, которых нет. Даже удар США «Томагавками» по Сирии, по сути, имеет совершенно иную интерпретацию на Западе тем же Трампом: якобы все ракеты долетели. Но ведь это не соответствует действительности. США необходимо сохранить лицо, необходимы важные достижения. Им хочется выглядеть не просто мировым жандармом, а самой сильной страной. Для этого США нужно постоянно подтверждать свой статус гипердержавы. Но на деле сделать это не получается, а получается только на словах», — сказал он.

Блохин также напомнил, что США и их союзники в ходе ракетных ударов по Сирии постарались не задеть военные базы России.

«Администрация Трампа сделала всё возможное, чтобы избежать прямого столкновения с нашей армией. Это значит, что нашу армию боятся и уважают. Поэтому и идут такие заявления, что якобы когда-то были схватки с русскими. Но нет никаких доказательств… Им просто нужно в очередной раз продемонстрировать имидж, формирующийся Голливудом, что США — это такой Рэмбо», — заключил политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции рассказал о «жёсткой схватке между американскими и российскими войсками» в Сирии.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга назвала дезинформацией сообщения ряда СМИ о гибели «множества российских военных» на территории Сирии.