СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в Швейцарии. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, представители двух стран пока не решили окончательно, где пройдёт саммит. В числе вариантов, которые рассматривались, но были отвергнуты по соображениям безопасности, — Пекин, Пхеньян и Улан-Батор.

«Американские официальные лица вместо этого выступают за более нейтральные места, желательно в Европе, в числе предпочтительных вариантов — Швейцария», — отмечается в публикации.

Ранее Трамп сообщил, что встретится с Ким Чен Ыном «в предстоящие недели».

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ён Ун в беседе с НСН прокомментировал возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына.