Небензя процитировал Шекспира на заседании СБ ООН по делу Скрипаля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности указал на схожесть якобы имевшей место быть химатаки в Сирии и отравления в британском Солсбери, а также процитировал Уильяма Шекспира.

«Я не даром думал, что Солсбери и Дума взаимосвязаны. Во-первых тем, что и то и то — провокации. Во-вторых тем, что и то и другое связывается с Россией. Это нечистоплотная антироссийская провокация направлена на углубление раскола между Россией и Евросоюзом, что по-видимому особенно актуально для Великобритании в преддверии брексита», — сказал дипломат.

Он процитировал Уильяма Шекспира, комментируя сложившуюся ситуацию.

«Который в пьесе «Генрих VI» сказал: «Всегда в душе преступной подозрения». Ну так потрудитесь хотя бы, чтобы ваши подозрения завернуть в какую-нибудь красивую упаковку, а то как-то неубедительно получается. Даже обидно за вас», — отметил Небензя.

Он назвал ситуацию вокруг дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «захватывающим сериалом», подчеркнув, что Россия оставляет за собой право созвать СБ ООН, если британская сторона не будет делиться информацией.

Ранее Небензя отметил, что Великобритания и её союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по инциденту в Солсбери.

12 апреля официальный представитель российского МИД России Мария Захарова подчеркнула, что происходящее вокруг дела об отравлении в Солсбери начинает напоминать триллер.