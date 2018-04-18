Британия призвала секретариат ООН сообщить Совбезу о работе миссии ОЗХО в Сирии

Великобритания запросила секретариат ООН в течение 24 часов разъяснить для членов Совета Безопасности ситуацию с расследованием предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

«Я думаю, будет крайне полезно, если секретариат проведёт для Совета либо брифинг, либо предоставит краткую сводку о том, где сейчас находится миссия ОЗХО по установлению фактов (применения химоружия в Сирии. — RT) и Департамент безопасности ООН, каковы их дальнейшие планы, были ли какие-то задержки на пути к Думе и что стало их причиной. Если это можно будет сделать в следующие 24 часа, я была бы очень благодарна», — цитирует Пирс РИА Новости.

Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО заходят в сирийский город Дума, где якобы была совершена химатака.

Российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у России есть неопровержимые доказательства того, что инцидента с химоружием в сирийской Думе не было и что это провокация со стороны британских спецслужб.