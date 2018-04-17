В МИД призвали страны G7 не распространять сомнительную информацию по делу Скрипаля

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал страны «Большой семёрки» (G7) не распространять сомнительную информацию по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Рябкова, в Европе вновь озвучили вымышленные обвинения в адрес России по делу об отравлении в Великобритании.

«Под надуманным предлогом нам опять «предъявляются требования» объявить в ОЗХО все данные о якобы имевшейся в нашей стране программе создания нервно-паралитического вещества... Аргументация прежняя, сводящаяся в итоге к пресловутому хайли лайкли — и не более», — заявил он.

При этом дипломат добавил, что российская сторона призывает страны G7 воздержаться от распространения ложных сведений, не достойных уровня экспертного сообщества.

«Призываем страны «семёрки» воздерживаться от распространения сомнительных умозаключений, не достойных серьёзного экспертного уровня. К весьма вольной интерпретации фактов этой группой стран мы уже привыкли, но не хотелось бы, чтобы международное сообщество подпитывалось из этого «загрязнённого источника», — заключил Рябков.

Ранее страны G7 заявили, что призывают Россию «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».