Эксперт прокомментировал сообщения СМИ об отравлении Скрипалей жидким веществом

Политолог Александр Асафов прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что вещество, использованное при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, имело жидкое состояние.

«Эта тема не уходит с повестки, потому что, несмотря на свою абсурдность и бездоказательность, она является идеологическим базисом для политического давления и атак на Россию. Мы видим, как и в других направлениях наши британские и американские партнёры пытаются создать новые аргументы для увеличения этого давления. В частности, это несуществующая химическая атака в городе Дума в Сирии. Но, конечно, тема с предполагаемым отравлением Скрипалей остаётся важным фундаментом. Поэтому она будет обрастать новыми деталями, и мы ещё увидим показания дочери, а может, и самого Скрипаля, написанные под диктовку», — сказал он.

По словам Асафова, у истории со Скрипалями «ещё появятся новые обстоятельства, а попытки независимых расследований будут блокироваться».

Ранее СМИ со ссылкой на данные Министерства окружающей среды Великобритании сообщили, что вещество, использованное при отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было в жидком состоянии.