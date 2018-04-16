Лавров заявил, что Россия ждёт от ОЗХО ответа относительно вещества BZ

Россия ждёт от ОЗХО информации, был ли в пробах с места инцидента в Солсбери обнаружен химикат BZ. Об этом в интервью BBC заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы направили в ОЗХО запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть тот факт, что в дополнение к A-234 швейцарская лаборатория обнаружила в пробах BZ. И сейчас мы ждём ответа от ОЗХО, которой мы, безусловно, доверяем. Но тут, как говорится, доверяй, но проверяй», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что исследовательский центр в швейцарском городе Шпиц по итогам экспертизы образцов, отобранных на месте происшествия в Солсбери, пришёл к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении Великобритании и США.