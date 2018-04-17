В Британии эвакуировали офис министра иммиграции из-за «подозрительного вещества»

В британском графстве Гэмпшир эвакуировали офис младшего министра иммиграции Кэролайн Ноукс в связи с обнаружением «подозрительного вещества». Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

Reuters

Как отмечается, на месте находится полиция, спасатели и скорая помощь. Ранее сообщалось, что вещество, использованное при отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было в жидком состоянии.