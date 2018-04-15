В США из продажи изымают более 200 млн яиц из-за возможной инфекции

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Свыше 200 млн яиц снимают с продажи в США в связи с возможной вспышкой сальмонеллёза. Об этом сообщает пресс-служба американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
В США из продажи изымают более 200 млн яиц из-за возможной инфекции
  • globallookpress.com
  • © Sergey Kovalev

«Яйца были распределены с фермы в графстве Хайд, штат Северная Каролина, и были поставлены на продажу в розничных магазинах и ресторанах в девяти штатах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомству уже известно о 22 заболевших.

В феврале Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в США.

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