СМИ: Тиллерсон заявил о важной роли России в достижении прогресса в Сирии
Об этом в интервью Al Arabia заявил глава Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири.
«В ходе беседы Тиллерсон сообщил, что США проводят тесные консультации с Россией по сирийскому досье. Госсекретарь признал, что без России, которая может воздействовать на режим в Дамаске, трудно добиться прогресса в политическом урегулировании», — цитирует его ТАСС.
Ранее Тиллерсон высоко оценил итоги Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который состоялся 29—30 января.