СМИ: Тиллерсон заявил о важной роли России в достижении прогресса в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал, что без России трудно добиться прогресса в вопросе урегулирования ситуации в Сирии.

Об этом в интервью Al Arabia заявил глава Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири.

«В ходе беседы Тиллерсон сообщил, что США проводят тесные консультации с Россией по сирийскому досье. Госсекретарь признал, что без России, которая может воздействовать на режим в Дамаске, трудно добиться прогресса в политическом урегулировании», — цитирует его ТАСС.

Ранее Тиллерсон высоко оценил итоги Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который состоялся 29—30 января.