СМИ: Тиллерсон заявил о важной роли России в достижении прогресса в Сирии

Короткая ссылка
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал, что без России трудно добиться прогресса в вопросе урегулирования ситуации в Сирии.

Об этом в интервью Al Arabia заявил глава Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири.

«В ходе беседы Тиллерсон сообщил, что США проводят тесные консультации с Россией по сирийскому досье. Госсекретарь признал, что без России, которая может воздействовать на режим в Дамаске, трудно добиться прогресса в политическом урегулировании», — цитирует его ТАСС.

Ранее Тиллерсон высоко оценил итоги Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который состоялся 29—30 января. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток Внешняя политика Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru