Тиллерсон высоко оценил итоги Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон высоко оценил итоги Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который состоялся 29—30 января. По словам дипломата, в результате мероприятия были достигнуты важные вехи, а каждый участник остался привержен женевскому процессу.

«Мы тесно работаем вместе и сотрудничаем для поддержки женевского мирного процесса, и мы считаем, что после сочинской конференции, которая была организована Россией, были достигнуты важные вехи. Все уехали из Сочи с единой приверженностью женевскому процессу, дав полномочия специальному посланнику ООН Стаффану де Мистуре по созыву конституционного комитета. Поэтому я думаю, что мы движемся вперёд, но это будет длительный процесс», — заявил Тиллерсон в ходе визита в Иорданию.

Он отметил, что для положительного результата урегулирования ситуации в Сирии необходимо «добросовестное участие всех сторон».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Конгресс сирийского национального диалога в Сочи прошёл успешно.

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