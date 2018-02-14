В Госдуме заявили о готовности России продолжать диалог с ПАСЕ

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия готова продолжать диалог с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

При этом он подчеркнул, что Россия не собирается платить взнос без возможности участвовать в работе организации, сообщает РИА Новости.

«Но так как мы не участвуем в принятии решений, у нас нет такой возможности, мы считаем правильным взнос не платить… Мы можем разговаривать, можем обсуждать, но ведь национальная делегация должна участвовать в принятии решений. Такой возможности нет», — отметил он.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия уплатит свой взнос в Совет Европы, когда вернётся к полноправной работе в ПАСЕ.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал ФАН попытку Киева заставить ПАСЕ судиться с Россией.

Российская делегация не принимает участия в работе сессии три года. Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.

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