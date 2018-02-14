Мнучин заявил, что новые санкции в отношении России введут в ближайшем будущем

Новых санкций со стороны Соединённых Штатов в отношении России стоит ожидать в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин во время слушаний по бюджету в финансовом комитете сената.

«Мы активно работаем над этими санкциями. Вы можете ожидать их в ближайшем будущем», — сказал он.

Ранее Мнучин отметил, что президент США Дональд Трамп приветствует введение новых санкций в отношении России.

13 февраля сенаторы-демократы из США призвали ввести санкции в отношении России с учётом «кремлёвского доклада».