Трамп приветствует предложение Минфина США по новым санкциям в отношении России

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Президент США Дональд Трамп приветствует введение новых санкций в отношении России, об этом заявил министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин во время слушаний по бюджету в финансовом комитете сената.

«Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции… Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведётся», — сказал Мнучин.

Ранее сенаторы-демократы из США призвали ввести санкции в отношении России с учётом «кремлёвского доклада».

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