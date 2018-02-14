Трамп приветствует предложение Минфина США по новым санкциям в отношении России

Президент США Дональд Трамп приветствует введение новых санкций в отношении России, об этом заявил министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин во время слушаний по бюджету в финансовом комитете сената.

«Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции… Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведётся», — сказал Мнучин.

Ранее сенаторы-демократы из США призвали ввести санкции в отношении России с учётом «кремлёвского доклада».