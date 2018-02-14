Трамп приветствует предложение Минфина США по новым санкциям в отношении России
«Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции… Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведётся», — сказал Мнучин.
Ранее сенаторы-демократы из США призвали ввести санкции в отношении России с учётом «кремлёвского доклада».