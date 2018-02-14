Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности
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«Сегодня в Амстердаме впервые за последнее время у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытии в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, что даёт право на проживание и работу в Евросоюзе. Вся процедура заняла всего несколько минут», — написал Саакашвили.
При этом он подчеркнул, что «как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство».
Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды.
12 февраля политик был задержан в ресторане в Киеве.