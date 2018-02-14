Путин обсудил с королём Саудовской Аравии ситуацию в Сирии
«Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учётом итогов сочинского Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что, обсуждая ситуацию в регионе Персидского залива, король Саудовской Аравии отметил отношения Катара и других стран.
«Российская сторона акцентировала, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации совместных усилий в борьбе с террористической угрозой и стабилизации на Ближнем Востоке в целом», — добавили в Кремле.
При этом стороны выразили готовность наращивать плодотворную координацию «на мировых рынках углеводородов», а также условились о будущих контактах на различных уровнях.
Король Саудовской Аравии также выразил соболезнования в связи с произошедшей 11 февраля авиакатастрофой в Московской области.
Ранее состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Министерствами энергетики России и Саудовской Аравии.
В середине декабря 2017 года президент России и король Саудовской Аравии обсудили актуальные темы ближневосточной повестки дня.