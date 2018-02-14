Путин обсудил с королём Саудовской Аравии ситуацию в Сирии

Российский лидер Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учётом итогов сочинского Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что, обсуждая ситуацию в регионе Персидского залива, король Саудовской Аравии отметил отношения Катара и других стран.

«Российская сторона акцентировала, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации совместных усилий в борьбе с террористической угрозой и стабилизации на Ближнем Востоке в целом», — добавили в Кремле.

При этом стороны выразили готовность наращивать плодотворную координацию «на мировых рынках углеводородов», а также условились о будущих контактах на различных уровнях.

Король Саудовской Аравии также выразил соболезнования в связи с произошедшей 11 февраля авиакатастрофой в Московской области.

Ранее состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Министерствами энергетики России и Саудовской Аравии.

В середине декабря 2017 года президент России и король Саудовской Аравии обсудили актуальные темы ближневосточной повестки дня.