Минэнерго России и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании
Отмечается, что также Минэнерго России, Росгидромет и Минэнерго Саудовской Аравии подписали совместное заявление в энергоклиматической сфере.
Подписи под документами поставили главы ведомств Александр Новак и Халид Аль Фалих.
Ранее стало известно, что Россия и Сирия подписали «дорожную карту» сотрудничества в сфере энергетики.
В середине декабря 2017 года госкорпорация «Росатом» и Саудовский научный центр атомной и возобновляемой энергетики имени короля Абдаллы подписали «дорожную карту» о сотрудничестве в сфере мирного атома.