Минэнерго России и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании

Министерства энергетики России и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что также Минэнерго России, Росгидромет и Минэнерго Саудовской Аравии подписали совместное заявление в энергоклиматической сфере.

Подписи под документами поставили главы ведомств Александр Новак и Халид Аль Фалих.

Ранее стало известно, что Россия и Сирия подписали «дорожную карту» сотрудничества в сфере энергетики.

В середине декабря 2017 года госкорпорация «Росатом» и Саудовский научный центр атомной и возобновляемой энергетики имени короля Абдаллы подписали «дорожную карту» о сотрудничестве в сфере мирного атома.