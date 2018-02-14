Минэнерго России и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании

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Министерства энергетики России и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что также Минэнерго России, Росгидромет и Минэнерго Саудовской Аравии подписали совместное заявление в энергоклиматической сфере.

Подписи под документами поставили главы ведомств Александр Новак и Халид Аль Фалих.

Ранее стало известно, что Россия и Сирия подписали «дорожную карту» сотрудничества в сфере энергетики. 

В середине декабря 2017 года госкорпорация «Росатом» и Саудовский научный центр атомной и возобновляемой энергетики имени короля Абдаллы подписали «дорожную карту» о сотрудничестве в сфере мирного атома.

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