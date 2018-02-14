Замглавы МИД России обсудил с иранскими коллегами реализацию СВПД по ядерной программе
«В ходе консультаций в центре внимания была текущая ситуация вокруг реализации СВПД по иранской ядерной программе», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны условились продолжить координацию на данном направлении в целях сохранения СВПД и защиты национальных интересов «в связи с негативной политической динамикой вокруг договорённости».
Ранее Сергей Рябков отметил, что пересогласование положений СВПД по иранской ядерной программе является прямым путём к подрыву соглашения.
В 2017 году эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» возможный выход Ирана из ядерного соглашения.