Замглавы МИД России обсудил с иранскими коллегами реализацию СВПД по ядерной программе

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в ходе визита в Тегеран обсудил с представителями иранского МИД ситуацию вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

«В ходе консультаций в центре внимания была текущая ситуация вокруг реализации СВПД по иранской ядерной программе», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны условились продолжить координацию на данном направлении в целях сохранения СВПД и защиты национальных интересов «в связи с негативной политической динамикой вокруг договорённости».

Ранее Сергей Рябков отметил, что пересогласование положений СВПД по иранской ядерной программе является прямым путём к подрыву соглашения.

В 2017 году эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» возможный выход Ирана из ядерного соглашения.