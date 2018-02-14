В США вертолёт упал из-за столкновения с лосем

Короткая ссылка
В американском штате Юта вертолёт упал после столкновения с лосем. Об этом сообщает телеканал KUTV.

Два члена экипажа получили лёгкие травмы. Животное погибло.

Сообщается, что специалисты хотели отследить и поймать лося в рамках программы местного отдела дикой природы.

По словам одного из пострадавших, Марка Хэдли, пилот летел на высоте менее 10 футов над землёй (около 3 метров). В это время лось врезался в несущий винт вертолёта — и летательный аппарат упал.

«Каждый раз, когда мы делаем такую ​​работу по поимке, что-то может пойти не так. Мы знаем, что есть риски», — сказал Хэдли. 

Ранее сообщалось, что в Калифорнии вертолёт упал на дом.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru