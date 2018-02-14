В США вертолёт упал из-за столкновения с лосем

В американском штате Юта вертолёт упал после столкновения с лосем. Об этом сообщает телеканал KUTV.

Два члена экипажа получили лёгкие травмы. Животное погибло.

Сообщается, что специалисты хотели отследить и поймать лося в рамках программы местного отдела дикой природы.

По словам одного из пострадавших, Марка Хэдли, пилот летел на высоте менее 10 футов над землёй (около 3 метров). В это время лось врезался в несущий винт вертолёта — и летательный аппарат упал.

«Каждый раз, когда мы делаем такую ​​работу по поимке, что-то может пойти не так. Мы знаем, что есть риски», — сказал Хэдли.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии вертолёт упал на дом.